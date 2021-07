' Ndrangheta | 10mln confiscati a imprenditore di Cutro Dia | Collegamento con Grande Aracri

(Di venerdì 23 luglio 2021) Diciannove immobili, tra fabbricati e terreni situati in Emilia Romagna, Lombardia e Calabria , 5 società di capitali, 5 auto e svariati rapporti bancari. E’ un 'tesoro' da oltre 10 milioni di euro...

Di Falbo, "imprenditore di collegamento, la Dia ricorda «il coinvolgimento nel cosiddetto 'Affare Sorbolo', imponente lottizzazione immobiliare dal valore di oltre 20 milioni di euro, con la quale ven ...La Direzione Investigativa Antimafia ha confiscato beni per un valore di oltre 10 milioni di euro a un imprenditore residente a Sorbolo (Parma). Secondo le indagini l'uomo faceva da collegamento tra l ...