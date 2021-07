Natalia Paragoni rifiuta il Grande Fratello vip per partecipare all’Isola dei Famosi? (Di venerdì 23 luglio 2021) La bellissima ex Corteggiatrice di Uomini e Donne, Natalia Parogoni, ha fatto delle importanti rivelzioni per quanto riguarda la sua possibile partecipazione alla sesta edizione del Grannde Fratello Vip. Natalia ha spiegato al pubblico, che avrebbe voluto vederla varcare la porta della casa più famosa d’Italia, di non essere interessata all’esperienza. La giovane influencer ha svelato di prepeferire altri programmi tv , come l’Isola dei Famosi, ai quali prenderebbe parte volentieri. Natalia Paragoni e la possibile partecipazione al Gf: le motivazioni La giovanissima modella ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 23 luglio 2021) La bellissima ex Corteggiatrice di Uomini e Donne,Parogoni, ha fatto delle importanti rivelzioni per quanto riguarda la sua possibile partecipazione alla sesta edizione del GranndeVip.ha spiegato al pubblico, che avrebbe voluto vederla varcare la porta della casa più famosa d’Italia, di non essere interessata all’esperienza. La giovane influencer ha svelato di prepeferire altri programmi tv , come l’Isola dei, ai quali prenderebbe parte volentieri.e la possibile partecipazione al Gf: le motivazioni La giovanissima modella ...

