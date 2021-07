Nasce ‘Roma Futura’ | lista ecologista femminista per Gualtieri

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 luglio 2021) Roma – È stata ufficialmente presentata questa mattina a Roma, nei giardini del BiblioBar in Lungotevere Castello, a Roma, lacivica, egualitaria ea sostegno del candidato sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto. Presenti Giovanni Caudo, portavoce di Roma Futura e presidente del Municipio di Roma III-Montesacro, Marta Bonafoni, presidente di POP idee in Movimento e consigliera Regione Lazio, Annalisa Corrado, co-portavoce di Green Italia, Susanna Greco e Paolo Leccese, coordinatori cittadini Volt Roma, Ruggero Scotti, portavoce ...