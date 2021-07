Napoli: riqualificazione mercati comunali De Bustis e Starza (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Giunta comunale, su proposta del vicesindaco Carmine Piscopo e dell’assessore al Commercio Rosaria Galiero, ha approvato con due delibere un complesso di interventi per la riqualificazione dei mercati comunali De Bustis e Starza rispettivamente nelle Municipalità 5 e 10, per un totale di € 550.000,00. La prima delibera consentirà l’intervento di riqualificazione del Mercato comunale coperto De Bustis, sito nel quartiere Vomero-Arenella, interessato da danni provocati da un incendio divampato nella struttura a marzo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La Giunta comunale, su proposta del vicesindaco Carmine Piscopo e dell’assessore al Commercio Rosaria Galiero, ha approvato con due delibere un complesso di interventi per ladeiDerispettivamente nelle Municipalità 5 e 10, per un totale di € 550.000,00. La prima delibera consentirà l’intervento didel Mercato comunale coperto De, sito nel quartiere Vomero-Arenella, interessato da danni provocati da un incendio divampato nella struttura a marzo ...

anteprima24 : ** ##Napoli: #Riqualificazione #Mercati comunali De Bustis e Starza ** - MaeyCat : RT @agenziademanio: ??Torre Annunziata, #Napoli: #accordo per la riqualificazione di Palazzo #Fienga che ospiterà Polizia, Carabinieri, GDF,… - AS3691 : RT @agenziademanio: ??Torre Annunziata, #Napoli: #accordo per la riqualificazione di Palazzo #Fienga che ospiterà Polizia, Carabinieri, GDF,… - agenziademanio : ??Torre Annunziata, #Napoli: #accordo per la riqualificazione di Palazzo #Fienga che ospiterà Polizia, Carabinieri,… - amrefit : RT @maestridistrada: #Empowerment e protagonismo giovanile, società più #inclusive e solidali che valorizzino la #diversità, intercultura e… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli riqualificazione Agrivillaggio per il Litorale ... un innovativo intervento di ripopolamento delle province di Avellino e Salerno, la riqualificazione del rione S. Gaetano a Napoli. Progetti finanziati alla Regione Campania Il Ministero delle ...

Politiche abitative e rigenerazione urbana. Finanziati dal Ministero i progetti della Regione Campania ... riguardanti tre diversi ambiti territoriali: l'ambito metropolitano con la riqualificazione del rione S. Gaetano a Napoli, l'area del Masterplan del litorale domizio con un Agrivillaggio da ...

Napoli, ok delibere riqualificazione Mercati via De Bustis e Starza http://www.expartibus.it/ Napoli, ok delibere riqualificazione Mercati via De Bustis e Starza Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. La Giunta comunale ... ha approvato con due delibere un complesso di interventi per la riqualificazione dei mercati comunali De ...

Lorenteggio-Giambellino, San Siro e Niguarda: 130 milioni di Euro dal Governo per la rigenerazione urbana Milano - Al via i progetti di riqualificazione per i quartieri di Lorenteggio-Giambellino, San Siro e Niguarda. Il Comune di Milano potrà accedere a finanziamenti fino a 130 milioni di Euro nell'ambit ...

... un innovativo intervento di ripopolamento delle province di Avellino e Salerno, ladel rione S. Gaetano a. Progetti finanziati alla Regione Campania Il Ministero delle ...... riguardanti tre diversi ambiti territoriali: l'ambito metropolitano con ladel rione S. Gaetano a, l'area del Masterplan del litorale domizio con un Agrivillaggio da ...Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. La Giunta comunale ... ha approvato con due delibere un complesso di interventi per la riqualificazione dei mercati comunali De ...Milano - Al via i progetti di riqualificazione per i quartieri di Lorenteggio-Giambellino, San Siro e Niguarda. Il Comune di Milano potrà accedere a finanziamenti fino a 130 milioni di Euro nell'ambit ...