Napoli, le T-shirt ufficiali “Sarò con te…” in vendita allo store di Dimaro-Folgarida (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono in vendita, allo store della SSC Napoli a Dimaro Folgarida, le t-shirt ufficiali “Sarò con te...” I tifosi potranno acquistare 30 di queste t-shirt autografate dal Mister Spalletti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono indella SSC, le t-con te...” I tifosi potranno acquistare 30 di queste t-autografate dal Mister Spalletti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

sscnapoli : ?? Le T-shirt ufficiali “Sarò con te...” in vendita allo store di Dimaro-Folgarida. #Dimaro2021 ? ??… - Diego31883 : RT @sscnapoli: ?? Le T-shirt ufficiali “Sarò con te...” in vendita allo store di Dimaro-Folgarida. #Dimaro2021 ? ?? #ForzaNapoliSempre ht… - anteprima24 : ** ##Napoli, le T-shirt ufficiali “Sarò con te...” in vendita allo store di #Dimaro-Folgarida **… - pablandretola : Lee Hawley wears the ‘Voglio murì accussì’ shirt! Listen to it ?? - rafrom1973 : RT @sscnapoli: ?? Le T-shirt ufficiali “Sarò con te...” in vendita allo store di Dimaro-Folgarida. #Dimaro2021 ? ?? #ForzaNapoliSempre ht… -