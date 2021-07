Napoli, lavori nelle scuole: il Comune approva 13 delibere (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La Giunta comunale di Napoli, su proposta dell’assessore Annamaria Palmieri, ha approvato 9 delibere per l’edilizia scolastica finanziate con Patto per Napoli. In particolare vanno evidenziate 6 delibere, ciascuna di oltre 1.327.000 euro per un totale di circa 8 milioni, volte ad assicurare alle scuole cittadine – attraverso Accordi Quadro da aggiudicare con evidenza pubblica – la messa in sicurezza attraverso tutti gli interventi necessari per la manutenzione straordinaria, per l’adeguamento strutturale e degli impianti, per ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– La Giunta comunale di, su proposta dell’assessore Annamaria Palmieri, hato 9per l’edilizia scolastica finanziate con Patto per. In particolare vanno evidenziate 6, ciascuna di oltre 1.327.000 euro per un totale di circa 8 milioni, volte ad assicurare allecittadine – attraverso Accordi Quadro da aggiudicare con evidenza pubblica – la messa in sicurezza attraverso tutti gli interventi necessari per la manutenzione straordinaria, per l’adeguamento strutturale e degli impianti, per ...

