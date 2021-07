Napoli, comune contro il club: i tifosi prendono posizione (Di venerdì 23 luglio 2021) Continua la querelle tra il comune di Napoli e la società SSC Napoli per la questione Diego Armando Maradona . L'ultima notizia arriva dalla Gazzetta Dello Sport che rivela come tra amministrazione cittadina e club la situazione sia ai ferri corti. La data per l'inaugurazione dell'impianto dedicato a Maradona è quella del 29 luglio. Il ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 23 luglio 2021) Continua la querelle tra ildie la società SSCper la questione Diego Armando Maradona . L'ultima notizia arriva dalla Gazzetta Dello Sport che rivela come tra amministrazione cittadina ela situazione sia ai ferri corti. La data per l'inaugurazione dell'impianto dedicato a Maradona è quella del 29 luglio. Il ...

Advertising

annatrieste : Il 29 luglio il Comune di Napoli inaugura (a porte chiuse) lo stadio Diego Armando Maradona ma @sscnapoli dice di n… - khamul2k12 : Napoli: 900.000 persone che vivono in una comune. Chissà i litigi per lo spazio in frigo. ????? - AlexTheMod : RT @Bufalenet: Comunque vorrei farvi notare che il Comune di Napoli ha una popolazione di 939.690 e la Città Metropolitana di 3 milioni cir… - GaetanoBresci9 : RT @Bufalenet: Comunque vorrei farvi notare che il Comune di Napoli ha una popolazione di 939.690 e la Città Metropolitana di 3 milioni cir… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Inaugurazione dello stadio Maradona, il Napoli ha l'uso esclusivo del terreno di gioco e non intende concederlo a… -