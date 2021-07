Napoli, agguato a Pianura: 55enne ferito a colpi di pistola (Di venerdì 23 luglio 2021) Si torna a sparare a Napoli. Vittima di una sparatoria intorno alle 17 e 30 Francesco Divano, 55enne di Pianura già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è finito bersagio di più colpi d’arma da fuoco. Napoli, agguato nel pomeriggio: ferito 55enne Il ferito è arrivato presso l’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Era stato ferito da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 23 luglio 2021) Si torna a sparare a. Vittima di una sparatoria intorno alle 17 e 30 Francesco Divano,digià noto alle forze dell’ordine. L’uomo è finito bersagio di piùd’arma da fuoco.nel pomeriggio:Ilè arrivato presso l’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Era statoda L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

glooit : Agguato a Napoli, 55enne colpito da numerosi proiettili: ricoverato in ospedale leggi su Gloo… - occhio_notizie : Ucciso per errore durante un agguato a Napoli, famiglia ai clan: 'Diteci chi è stato' - NotizieFrance : Rimosso nel quartiere Vicaria un altarino dedicato ad un pregiudicato ucciso in un agguato di camorra.… -