Nanni | “L’obbligo vaccinale non può applicarsi in Italia | col green pass si può tornare alla normalità”

(Di venerdì 23 luglio 2021) Gianni, membro della Commissione medica della Figc, è intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo. Ad un mese dall’avvio della Serie A, giudico il quadro epidemiologico abbastanza buono. Gran parte dei componenti dei diversi gruppi squadra sono vaccinati (almeno con prima dose). Ci sono pochi casi di membri non ancora vaccinati. L’auspicio è quello di arrivare alle prime gare ufficiali con percentuali di membri sottoposti a doppia dose maggiori. Rispetto allo scorso anno è già un grandeo in avanti. Il caso Spezia e il vaccino obbligatorio come in Premier? Quello inglese è di sicuro un modello molto drastico, ma anche molto efficace. ...