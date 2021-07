Mutuo prima casa senza garante? Ecco come richiederlo lo stesso!

Advertising

AlbertoZanni1 : RT @Confabitare1: Col decreto sostegni bis chi ha meno di 36 anni ed un isee sotto i 40.000€ può usufruire di una garanzia statale sul mutu… - immobilioit : Mutuo approvato prima della sanatoria - Confabitare1 : Col decreto sostegni bis chi ha meno di 36 anni ed un isee sotto i 40.000€ può usufruire di una garanzia statale su… - IGancona : Per acquistare una #casa molto spesso è necessario accendere un #mutuo. Le giovani coppie under36 possono approfitt… - ImpresaItalia : Mutuo prima casa giovani: le novità del DL Sostegni -

Ultime Notizie dalla rete : Mutuo prima

La normativa ha introdotto l'esenzione dalle imposte per l'acquisto dellacasa (registro, ipotecaria e catastale) e dall'imposta sostitutiva sull'atto di; un credito di imposta di pari ...Ilè un contratto che viene stipulato tra un istituto di credito ed un cliente che richiede una somma in prestito, in genere per l'acquisto di un immobile, come lacasa, oppure per ...Il progressivo rientro dell’emergenza sanitaria, tassi di interesse e prezzi al metro quadro degli immobili sempre convenienti e agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte dei giovani under ...Intesa Sanpaolo rinnova l'offerta mutui per i giovani under 36 per prima casa, secondo quanto previsto anche dal Decreto Sostegni-bis.