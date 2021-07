Municipio XIII, percorsi formatici per 125 percettori reddito cittadinanza (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma – Il Municipio Roma XIII,sta sviluppando, in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale FareRete-BeneComune Onlus, un percorso formativo destinato a 125 percettori del reddito di cittadinanza. I PUC – Progetti di Utilità Collettiva, costituiranno delle esperienze concrete di orientamento al lavoro in attività programmate in ambito sociale, ambiente verde comune e Decoro Urbano. FareRete-BeneComune APS Onlus è l’organismo che attuerà le attività di formazione dei beneficiari di reddito di cittadinanza, valorizzare il loro ruolo come operatori di attività ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma – IlRoma,sta sviluppando, in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale FareRete-BeneComune Onlus, un percorso formativo destinato a 125deldi. I PUC – Progetti di Utilità Collettiva, costituiranno delle esperienze concrete di orientamento al lavoro in attività programmate in ambito sociale, ambiente verde comune e Decoro Urbano. FareRete-BeneComune APS Onlus è l’organismo che attuerà le attività di formazione dei beneficiari didi, valorizzare il loro ruolo come operatori di attività ...

Advertising

GiusCastagnetta : Foto appena pubblicata @ Municipio Roma XIII Aurelio - gallintermedia : RT @EnricoMichetti: A Piazza Irnerio, nel Municipio XIII di Roma, per ribadire il nostro impegno sul territorio e nella risoluzione dei pro… - CivicaRoma : RT @EnricoMichetti: A Piazza Irnerio, nel Municipio XIII di Roma, per ribadire il nostro impegno sul territorio e nella risoluzione dei pro… - dgallo1982 : RT @CarloCalenda: Collina del Muse, nel XIII Municipio, con la candidata Presidente Caterina Monticone. Tantissima gente anche qui per parl… - diegovic_81 : RT @CarloCalenda: Collina del Muse, nel XIII Municipio, con la candidata Presidente Caterina Monticone. Tantissima gente anche qui per parl… -