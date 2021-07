MotoGP, torna il pubblico nel GP di San Marino: spazio ad un massimo di 23mila spettatori (Di venerdì 23 luglio 2021) Il prossimo Gran Premio di San Marino di MotoGP tornerà ad aprire le porta al pubblico grazie alle decisioni annunciate ieri dal Governo, che consentiranno ad un massimo di 23.00 spettatori al giorno di accedere al circuito ‘Marco Simoncelli’. Il Presidente della Santa Monica SpA, Luca Colaiacovo, ha commentato la notizia con grande entusiasmo e soddisfazione: “E’ una bella notizia per le imprese, per lo sport, per tutti e ci trova pronti ad applicare le decisioni del Governo. 23.000 posti era un format sul quale avevamo puntato per chiedere un’eventuale deroga”. Come lo scorso anno ogni tribuna avrà un ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) Il prossimo Gran Premio di Sanditornerà ad aprire le porta algrazie alle decisioni annunciate ieri dal Governo, che consentiranno ad undi 23.00al giorno di accedere al circuito ‘Marco Simoncelli’. Il Presidente della Santa Monica SpA, Luca Colaiacovo, ha commentato la notizia con grande entusiasmo e soddisfazione: “E’ una bella notizia per le imprese, per lo sport, per tutti e ci trova pronti ad applicare le decisioni del Governo. 23.000 posti era un format sul quale avevamo puntato per chiedere un’eventuale deroga”. Come lo scorso anno ogni tribuna avrà un ...

Advertising

sportface2016 : #MotoGP, torna il pubblico nel #SanMarinoGP: spazio ad un massimo di 23mila spettatori - myutaro_DP26 : RT @gponedotcom: Dani Pedrosa, il ritorno di uno dei Fantastici Quattro in una MotoGP diversa: Lo spagnolo correrà in Austria in veste di W… - CaptainEIton : RT @gponedotcom: Dani Pedrosa, il ritorno di uno dei Fantastici Quattro in una MotoGP diversa: Lo spagnolo correrà in Austria in veste di W… - Hey_yudoufu_750 : RT @gponedotcom: Dani Pedrosa, il ritorno di uno dei Fantastici Quattro in una MotoGP diversa: Lo spagnolo correrà in Austria in veste di W… - gponedotcom : Dani Pedrosa, il ritorno di uno dei Fantastici Quattro in una MotoGP diversa: Lo spagnolo correrà in Austria in ves… -