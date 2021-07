MotoGP, Francesco Bagnaia: “Lotta per il titolo? Dobbiamo migliorare parecchio…” (Di venerdì 23 luglio 2021) Francesco “Pecco” Bagnaia si gode le meritate vacanze e attende il ritorno in pista che, nel caso della MotoGP, avverrà nel weekend dell’8 agosto con il Gran Premio della Stiria, che aprirà la doppietta sul tracciato del Red Bull Ring. Che Bagnaia rivedremo in pista? Quello di inizio stagione o quello che ha chiuso la prima parte di campionato? Dopo un avvio molto promettente (con tre podi nelle prime quattro uscite, terzo a Losail 1, quindi secondo a Portimao e Jerez), infatti, il portacolori del team Ducati Factory ha rallentato parecchio la sua andatura, non andando oltre un quarto posto a Le Mans ed un quinto al ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021)“Pecco”si gode le meritate vacanze e attende il ritorno in pista che, nel caso della, avverrà nel weekend dell’8 agosto con il Gran Premio della Stiria, che aprirà la doppietta sul tracciato del Red Bull Ring. Cherivedremo in pista? Quello di inizio stagione o quello che ha chiuso la prima parte di campionato? Dopo un avvio molto promettente (con tre podi nelle prime quattro uscite, terzo a Losail 1, quindi secondo a Portimao e Jerez), infatti, il portacolori del team Ducati Factory ha rallentato parecchio la sua andatura, non andando oltre un quarto posto a Le Mans ed un quinto al ...

