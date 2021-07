MotoGP, ci sarà il pubblico al Gran Premio di Misano: 23.000 spettatori ammessi ogni giorno (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Motomondiale 2021, vedrà fino a 23.000 spettatori al giorno sulle tribune. Una splendida notizia per piloti e appassionati di MotoGP, Moto2 e Moto3, che potranno riempire (almeno in parte) le curve del circuito di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, dopo le problematiche legate alla pandemia. Le decisioni del Governo italiano, come conferma Sky Sport, renderanno possibile aumentare la capienza del tracciato romagnolo, nel rispetto delle norme di sicurezza, consentendo l’ingresso fino a 23.000 ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Ildi San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Motomondiale 2021, vedrà fino a 23.000alsulle tribune. Una splendida notizia per piloti e appassionati di, Moto2 e Moto3, che potranno riempire (almeno in parte) le curve del circuito di, intitolato a Marco Simoncelli, dopo le problematiche legate alla pandemia. Le decisioni del Governo italiano, come conferma Sky Sport, renderanno possibile aumentare la capienza del tracciato romagnolo, nel rispetto delle norme di sicurezza, consentendo l’ingresso fino a 23.000 ...

