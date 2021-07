Morto il padre della musica elettronica: un lutto che ha sconvolto tutti (Di venerdì 23 luglio 2021) Morto Peter Rehberg, un pilastro della musica elettronica all’età di 53 anni il musicista e direttore dell’etichetta Editions Mego. Peter Rehberg, il musicista e capo dell’etichetta discografica Editions Mego, era conosciuto a livello mondiale per la sua musica underground ed elettronica, è Morto all’età di 53 anni per un attacco di cuore. La sua morte è stata resa nota dal musicista Kassel Jaeger, che ha scritto su Instagram un lunghissimo post molto commovente: “Sono col cuore a pezzi. Peter se n’è andato, all’improvviso. Proprio così. Odiava gli ... Leggi su ck12 (Di venerdì 23 luglio 2021)Peter Rehberg, un pilastroall’età di 53 anni il musicista e direttore dell’etichetta Editions Mego. Peter Rehberg, il musicista e capo dell’etichetta discografica Editions Mego, era conosciuto a livello mondiale per la suaunderground ed, èall’età di 53 anni per un attacco di cuore. La sua morte è stata resa nota dal musicista Kassel Jaeger, che ha scritto su Instagram un lunghissimo post molto commovente: “Sono col cuore a pezzi. Peter se n’è andato, all’improvviso. Proprio così. Odiava gli ...

Advertising

chetempochefa : “Mio padre è morto con dignità, perché è anche vissuto con dignità. Dico sempre alle mie figlie che non bisogna mai… - Alfagamma28 : @Tersite66 @OLandsknecht @ilpresidenthe Non dire puttanate!!!mio padre a 81 anni lo hanno lasciato a casa 12 giorni… - inharryshelter : RT @rockstarshabit: “non si festeggia l’anniversario di una band che si è sciolta xdxd” bro, mio padre l’anno scorso ha festeggiato i 50 a… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @SjDHE0xGbeKIRlt: CREDO QUANDO È MORTO MIO PADRE PURE LÌ HANNO COMPRATO LA BARA PER LUI.. ??????? - SjDHE0xGbeKIRlt : CREDO QUANDO È MORTO MIO PADRE PURE LÌ HANNO COMPRATO LA BARA PER LUI.. ??????? -