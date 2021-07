Morto a Roma lo storico Nicola Tranfaglia, professore emerito dell’Università di Torino: aveva 82 anni (Di venerdì 23 luglio 2021) E’ Morto lo storico Nicola Tranfaglia, professore emerito dell’Università di Torino dove ha insegnato Storia contemporanea, storia dell’Europa e del giornalismo. Il professore è deceduto la scorsa notte a Roma, all’età di 82 anni. A dare l’annuncio della scomparsa è stata la Fondazione Paolo Muridi, di cui era presidente del comitato scientifico. Lo storico era stato ricoverato qualche mese fa all’ospedale Romano Umberto I, in seguito ad un’emorragia cerebrale. Lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) E’lodidove ha insegnato Storia contemporanea, storia dell’Europa e del giornalismo. Ilè deceduto la scorsa notte a, all’età di 82. A dare l’annuncio della scomparsa è stata la Fondazione Paolo Muridi, di cui era presidente del comitato scientifico. Loera stato ricoverato qualche mese fa all’ospedaleno Umberto I, in seguito ad un’emorragia cerebrale. Lo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Morto l'attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni #ANSA - SkyTG24 : #LiberoDeRienzo è morto a Roma, aveva 44 anni. Nel 2002 vinse il David di Donatello per 'Santa Maradona' . - SkyTG24 : Cinema, morto a Roma l'attore Libero De Rienzo: aveva 44 anni - fattoquotidiano : Morto a Roma lo storico Nicola Tranfaglia, professore emerito dell’Università di Torino: aveva 82 anni - Krama14533370 : Voghera...ma l'omertà non era un aspetto del sud?..o forse..la sera in cui il cittadino Marocchino è stato ammazzat… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Roma La battaglia di mamma Annarita: "Voglio la verità su mio figlio David" Da dieci anni chiede giustizia per il figlio, un parà della Folgore, morto in Afghanista durante una missione di pace. La Procura di Roma, che indaga sulla morte del giovane militare, nel settembre ...

Il giallo dell'uccisione del parà in Afghanistan, la madre: "No all'archiviazione" ...del Gip di Roma che dovrà sciogliere la riserva, se proseguire l'indagine o archiviarla. "Non può archiviare, in dieci anni mi hanno negato verità e giustizia. Ora pretendo di conoscere come è morto ...

Incidente sul lungomare, perde controllo dell'auto e finisce contro macchine parcheggiate: morto 32enne RomaToday La Rappresentante di Lista: Online il video di "Vita", realizzato all’interno del Maxxi di Roma E’ da oggi online VITA, il video della nuova canzone de LRDL che ha come unico e prestigioso set il MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma e che vede alla regia Attilio Cusani mentre ...

Covid oggi Lazio: 854 contagi, 544 a Roma. Bollettino 23 luglio Sono 854 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio secondo i dati del bollettino di oggi, 23 luglio 2021. Si registra un morto nelle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 544.” Oggi su oltre ...

Da dieci anni chiede giustizia per il figlio, un parà della Folgore,in Afghanista durante una missione di pace. La Procura di, che indaga sulla morte del giovane militare, nel settembre ......del Gip diche dovrà sciogliere la riserva, se proseguire l'indagine o archiviarla. "Non può archiviare, in dieci anni mi hanno negato verità e giustizia. Ora pretendo di conoscere come è...E’ da oggi online VITA, il video della nuova canzone de LRDL che ha come unico e prestigioso set il MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma e che vede alla regia Attilio Cusani mentre ...Sono 854 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio secondo i dati del bollettino di oggi, 23 luglio 2021. Si registra un morto nelle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 544.” Oggi su oltre ...