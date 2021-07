Moratti | «Lombardia | fino all’1 agosto centomila nuovi posti per la prima dose»

Advertising

fattoquotidiano : Regione Lombardia, Moratti si smarca da Fontana sul green pass per i luoghi pubblici: “Sono favorevole” - PetrazzuoloF : @Enzo97736396 Io quando ho letto 'Regione Lombardia' in tendenza ho pensato 'e mo' che altro avranno combinato Font… - EdoardoQuaquini : RT @BrnRccArm: @MatteoRighetti5 @Ruffino_Lorenzo Limitatamente alla Lombardia ho visto questo tweet della Moratti: - BrnRccArm : @MatteoRighetti5 @Ruffino_Lorenzo Limitatamente alla Lombardia ho visto questo tweet della Moratti: - twMec : RT @ChiaraBaldi86: Lombardia, arriva la riforma sanitaria: al centro la medicina territoriale. Il piano Fontana-Moratti vale 2,69 miliardi… -

Ultime Notizie dalla rete : Moratti Lombardia

Sul suo profilo Twitter, oltre a salutare l'ottimo andamento delle prenotazioni per il vaccino Anti Covid - 19, la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione, Letizia, ha ...La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione, Letizia, ha detto che 'per venire incontro a queste nuove richieste saranno disponibili ulteriori 100mila nuovi posti per prime ...Regione Lombardia marcia spedita con l’obiettivo di immunizzare il più alto numero di cittadini lombardi dopo aver superato in settimana la cifra emblematica di ben 5 milioni d ...Mario Draghi, il nome che condiziona le borse e non solo. Sarà il desiderio di ottenere la certificazione verde che consente maggiori libertà, o sarà l’appello del premier a “scegliere di non morire“, ...