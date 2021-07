Monza, “Berlusconi e Galliani vicini a Costacurta per la scomparsa della madre” (Di venerdì 23 luglio 2021) “L’AC Monza partecipa al dolore di Alessandro Costacurta e della sua famiglia per la scomparsa della madre Margherita Beccegato. Silvio Berlusconi, Paolo Berlusconi, Adriano Galliani e tutto lo staff societario sono vicini ad Alessandro, ex del Monza nella stagione 86/87 e storica bandiera del Milan e della Nazionale Italiana”. Questa la nota del club lombardo sul sito ufficiale a proposito della tragica scomparsa della ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) “L’ACpartecipa al dolore di Alessandrosua famiglia per laMargherita Beccegato. Silvio, Paolo, Adrianoe tutto lo staff societario sonoad Alessandro, ex delnella stagione 86/87 e storica bandiera del Milan eNazionale Italiana”. Questa la nota del club lombardo sul sito ufficiale a propositotragica...

