Montefibre di Acerra, Manzo (M5S): “Intervenire per salvaguardare gli ex lavoratori” (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAcerra (Na) – È stata depositata in queste ore dalla deputata campana del Movimento 5 Stelle Teresa Manzo una risoluzione in Commissione Lavoro indirizzata al Ministro del Lavoro in cui si evidenzia la difficile situazione che ormai da anni stanno vivendo i lavoratori dell’ex fabbrica Montefibre di Acerra. “Nella risoluzione – spiega Teresa Manzo – pongo al Ministro una serie di quesiti. Chiedo che si possa riprendere il confronto con le parti interessate al fine di individuare soluzioni di eventuale riconversione e rilancio dello stabilimento, nonché iniziative ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – È stata depositata in queste ore dalla deputata campana del Movimento 5 Stelle Teresauna risoluzione in Commissione Lavoro indirizzata al Ministro del Lavoro in cui si evidenzia la difficile situazione che ormai da anni stanno vivendo idell’ex fabbricadi. “Nella risoluzione – spiega Teresa– pongo al Ministro una serie di quesiti. Chiedo che si possa riprendere il confronto con le parti interessate al fine di individuare soluzioni di eventuale riconversione e rilancio dello stabilimento, nonché iniziative ...

Advertising

anteprima24 : ** #Montefibre di #Acerra, #Manzo (M5S): 'Intervenire per salvaguardare gli ex lavoratori' **… - avvocato_urraro : Con i lavoratori della ex Montefibre ad Acerra, questa mattina all’ingresso del sito industriale, per un confronto… -