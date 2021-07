Moderati guadagni a Wall Street | spinta dalle trimestrali

(Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di, con il Dow Jones che sale dello 0,64% a 35.045 punti, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 4.388 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,11%); in moderato rialzo l’S&P 100 (+0,45%). Lepositive di Twitter e Snap hanno reso gli investitori ottimisti in vista dei rapporti della prossima settimana dei più grandi nomi del settore tech. Negative Honeywell, Intel e Kimberly-Clark (pressioni inflazionistiche) dopo la diffusione dei risultati, bene ...

