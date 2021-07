Minibus precipitato a Capri, bandiere a mezz'asta per Melillo. La procura indaga sull'incidente (Di venerdì 23 luglio 2021) L'area della tragedia, a Marina Grande, rimane sotto sequestro. Tra le ipotesi sulle cause, oltre al malore che potrebbe avere colpito il conducente, c'è quella del guasto meccanico Leggi su rainews (Di venerdì 23 luglio 2021) L'area della tragedia, a Marina Grande, rimane sotto sequestro. Tra le ipotesie cause, oltre al malore che potrebbe avere colpito il conducente, c'è quella del guasto meccanico

Advertising

Tg3web : Lutto a Capri per la morte dell'autista del minibus uscito di strada e precipitato su una spiaggia. Oltre venti i f… - infoitinterno : Capri, il video dell'incidente a Marina Grande: così il minibus è precipitato sul lido - Letenebredinot1 : RT @amazzini64: Succede. Adesso più spesso? 'Sarebbe morto per infarto il conducente del minibus precipitato questa mattina intorno alle 11… - news_subito : E' iniziata l'estate ed è ripartito il turismo nelle splendide località che la nostra penisola offre. Un incidente… - pirofabri75 : RT @RaiNews: Minibus precipitato a Capri: l'autista ha avuto un infarto. 28 i feriti, due in gravissime condizioni ? -