Milano, poliziotto spara e uccide uomo armato di coltello, per il PM è legittima difesa (Di venerdì 23 luglio 2021) Il pm di Milano Paolo Storari ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta in cui era indagato per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi un agente di polizia che nella notte tra il 22 e il 23 febbraio scorso durante un intervento in via Sulmona ha esploso tre colpi di pistola due dei quali hanno colpito uccidendolo Jerry Dimapulangan filippino di 45 anni. Il poliziotto – è l'ipotesi – ha reagito al pericolo creato da quell'uomo che stava aggredendo lui e il collega con un coltello e che prima aveva tentato anche di scagliarsi contro due passanti.

