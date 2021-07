Milano | gelosa di lui | uccide la figlia per farlo soffrire Ma prima lo denuncia

Leggi su formatonews

(Di venerdì 23 luglio 2021) La piccola Edith non c’è più, a toglierle la vita la sua mamma che voleva vendicarsi del marito. La donna ha ancheto il coniuge. E’ l’8 marzo 2021 quando la piccola Edith, una bimba di soli 2 anni, viene soffocata. La tragedia si è consumata a Cisliano, in provincia di. A togliere la vita alla piccola – riportava Today – la 41 enne Patrizia Coluzzi. Chi era la donna? La mamma della vittima. Per i giudici non si trattò di un caso di depressione post partum – come accaduto in altri casi in cui delle madri, in preda al delirio, hanno ucciso i propri bambini – ma di un gesto premeditato. Patrizia voleva vendicarsi del ...