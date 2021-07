Milan Summer Tour: sfide con Nizza, Valencia e Real (Di venerdì 23 luglio 2021) Un fitto calendario estivo per arrivare pronti alla stagione del ritorno in Champions League: il Milan annuncia il programma dell'European Summer Tour. Una serie di amichevoli di alto profilo che ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 23 luglio 2021) Un fitto calendario estivo per arrivare pronti alla stagione del ritorno in Champions League: ilannuncia il programma dell'European. Una serie di amichevoli di alto profilo che ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan Summer Milan Summer Tour: sfide con Nizza, Valencia e Real Un fitto calendario estivo per arrivare pronti alla stagione del ritorno in Champions League: il Milan annuncia il programma dell'European Summer Tour. Una serie di amichevoli di alto profilo che vedrà i rossoneri sfidare prima il Nizza sabato 31 luglio alle 20.30 all'Allianz Riviera di Nizza. ...

Calcio: Milan. Poker di amichevoli di lusso per il Summer Tour Il 4 agosto test col Valencia; dopo 4 giorni gara col Real Madrid MILANO - Il Milan e Chiliz hanno presentato il $ACM Fan Token European Summer Tour 2021: una serie di amichevoli estive pre - campionato che vedranno i rossoneri impegnati in gare di alto profilo con grandi ...

Milan | Tutte le date del tour estivo: si parte il 31 luglio Il tour pre-campionato prevede una serie di amichevoli contro importanti squadre europee e terminerò il 14 agosto ...

