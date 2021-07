Milan | poker di amichevoli di lusso per il Summer Tour

(Di venerdì 23 luglio 2021) Il, insieme a Chiliz, ha presentato tramite un comunicato ufficiale il $ACM Fan Token European2021, una serie diestive pre-campionato che vedranno i rossoneri affrontare grandi squadre Europee in preparazione della stagione 2021/22. Si partirà il 31 luglio contro il Nizza in Francia; il 4 agosto sarà atteso dal Valencia mentre l’8 agosto affronterà il Real Madrid a Klagenfurt, in Austria. Infine i rossoneri saranno impegnati il 14 agosto contro il Panathinaikos a Trieste. Il programma: 31 luglio:-Nizza (a Nizza, Francia) 4 agosto:-Valencia (a ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan poker

Il Milan, insieme a Chiliz, ha presentato tramite un comunicato ufficiale il $ACM Fan Token European Summer Tour 2021, una serie di amichevoli estive pre-campionato che vedranno i rossoneri affrontare ...