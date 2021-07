Milan | obiettivo rinnovi | dopo Kessie sarà il turno di un altro big

(Di venerdì 23 luglio 2021) Ilvuole blindare i suoi talenti eil rinnovo disi procederà a quello di Theo Hernandez Come riportato da Tuttosport, l’delnelle prossime settimanequello di blindare i propri giocatori più rappresentativi per non correre il rischio di vivere uncaso Donnarumma e Calhanoglu. In attesa di rinnovare il contratto di, in scadenza nel 2022, la dirigenza del Diavolo vuole muoversi precauzionalmente anche per Theo Hernandez (scadenza 2024) offrendo un adeguamento di ingaggio con prolungamento. LEGGI TUTTE LE ...

Advertising

gilnar76 : Pioli: «Faccio l’allenatore con un grande obiettivo professionale» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - infoitsport : Calciomercato Milan – Ilicic è un obiettivo concreto: la situazione - sportli26181512 : Milan, Ibrahimovic punta la Samp: la tabella post-infortunio procede senza sosta: Obiettivo 23 agosto 2021, stadio… - KunGrax : RT @MilanNewsit: Milan, obiettivo Dalot: si cerca un punto d'incontro col Manchester - Salvucc20278465 : RT @cmdotcom: #Skriniar: 'Siamo ancora i più forti, obiettivo #scudetto. #Conte mi ha sorpreso. #Calhanoglu? Non conta che arrivi dal Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan obiettivo

Milan News

... si stringe anche per Romero, Ballo - Touré si presenta: "Quasi non ci credevo" Roma, rallentamento per Matías Viña Juve, Locatelli resta il primo. E si attende l'agente di Dybala per ...Che Locatelli sia il vero, grandedella Juventus non lo scopriamo certo oggi. Il ... che ha fatto il nome dell'ex regista del: è lui la sola richiesta esternata da Max dopo il suo ...Il rinnovo di Franck Kessie tiene sempre banco in casa rossonera, dove c'è la volontà di tenere un profilo basso ed evitare una spettacolarizzazione della trattativa ...Lanciato da Lippi in nerazzurro, in bianconero ha trascorso 11 anni, prima di passare al Villarreal e chiudere in Serie B al Brescia.