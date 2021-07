Milan, Damiani: “Maignan non farà rimpiangere Donnarumma. Giroud? Uomo squadra” (Di venerdì 23 luglio 2021) Oscar Damiani, noto agente FIFA, analizza i movimenti di mercato del Milan, che dopo la cessione di Donnarumma ha puntato su Maignan. Damiani si sofferma anche su Olivier Giroud e il giovane Ballo-Tourè Leggi su mediagol (Di venerdì 23 luglio 2021) Oscar, noto agente FIFA, analizza i movimenti di mercato del, che dopo la cessione diha puntato susi sofferma anche su Oliviere il giovane Ballo-Tourè

Advertising

gilnar76 : Damiani: «Theo Hernandez ha un difetto da migliorare» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - notizie_milan : Damiani: “Theo deve migliorare nella fase difensiva” - Frances13758250 : RT @MilanPress_it: 'IL MILAN È IN BUONE MANI' ?? C'è Magic Eagle nel futuro della porta rossonera ed un esperto di mercato francese come Os… - gilnar76 : Damiani: «Ecco cosa penso della crescita di Pierre Kalulu» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - ricatti88 : RT @MilanPress_it: 'IL MILAN È IN BUONE MANI' ?? C'è Magic Eagle nel futuro della porta rossonera ed un esperto di mercato francese come Os… -