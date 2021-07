Milan, Ballo-Touré si presenta: “All’inizio non ci credevo. Imparerò da Theo” (Di venerdì 23 luglio 2021) Fodé Ballo-Touré si è presentato alla stampa come nuovo giocatore del Milan. Queste le sue dichiarazioni salienti in conferenza Leggi su pianetamilan (Di venerdì 23 luglio 2021) Fodési èto alla stampa come nuovo giocatore del. Queste le sue dichiarazioni salienti in conferenza

Advertising

acmilan : ??? Fodé Ballo-Touré ?? The presentation presser of our new defender will be LIVE on the app, don’t miss out! ?? Ti a… - AntoVitiello : ?AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Fodé… - DiMarzio : #Milan, fatta per #BalloTouré e il ritorno di #BrahimDiaz: attesi entro sabato - SEMPREFMILAN : RT @PianetaMilan: #Milan, #BalloToure si presenta: “All’inizio non ci credevo. Imparerò da #Theo” - PianetaMilan : #Milan, #BalloToure si presenta: “All’inizio non ci credevo. Imparerò da #Theo” -