Microsoft Edge 92 | disponibile per Windows e macOS

(Di venerdì 23 luglio 2021) La versione 92.0.902.55 del browserè da ieri seraal download per gli utenti che utilizzano. NOTA: gli aggiornamenti nel canale stabile vengono in modo graduale. Ciò significa che il nuovo update non saràimmediatamente per tutti. Novità di92 Novità principali Gestisci le estensioni dalla barra degli strumenti Il nuovo menu delle estensioni sulla barra degli strumenti ti permetterà di nascondere o spegnere facilmente le estensioni. I collegamenti rapidi per gestire le estensioni ...

Microsoft Edge 92: tutte le novità La prima novità, disponibile solo negli USA, riguarda lo shopping tramite Bing . Gli utenti troveranno un nuovo hub 'Back to School' con diversi prodotti e le ... Microsoft Edge 92 include diverse novità, tra cui il controllo delle password e l'uso delle credenziali salvate anche per i login in altre app mobile.