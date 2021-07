Meteo, weekend segnato dall’anticiclone: caldo infernale sulla penisola (Di venerdì 23 luglio 2021) Durante questo weekend il Meteo italiano sarà segnato dall’anticiclone. Esplode nuovamente il caldo, ma occhio ad alcuni temporali in arrivo. L’Italia si appresta a vivere un weekend a dir poco infernale, con il Meteo che subirà l’esplosione dell’anticiclone. Infatti in questo fine settimana la penisola dovrà convivere con le roventi temperature. Ma attenzione, perchè l’anticiclone L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Durante questoilitaliano sarà. Esplode nuovamente il, ma occhio ad alcuni temporali in arrivo. L’Italia si appresta a vivere una dir poco, con ilche subirà l’esplosione dell’anticiclone. Infatti in questo fine settimana ladovrà convivere con le roventi temperature. Ma attenzione, perchè l’anticiclone L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

meteo_lodi : RT @3BMeteo: Previsioni #meteo per questo ultimo weekend di luglio su @radiokisskiss al #PippoPeloShow @pelopippo ??? - 3BMeteo : Previsioni #meteo per questo ultimo weekend di luglio su @radiokisskiss al #PippoPeloShow @pelopippo ??? - CentroMeteoITA : #METEO #ITALIA: temperature in salita nel weekend poi forte maltempo in arrivo su alcune regioni, vediamo dove… - infoitinterno : Previsioni meteo, weekend rovente: oltre 36 gradi in Sardegna. Ma attenzione ai temporali - infoitinterno : METEO 7 Giorni. SUPER CALDO nel weekend, incombono primi VIOLENTI TEMPORALI -