Meteo Roma | previsioni per il weekend

(Di venerdì 23 luglio 2021) Sabato tempo asciutto nelle ore diurne con sole prevalente al mattino e poi anche nel corso del pomeriggio; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli poco nuvolosi. Temperature comprese tra +20°C e +36°C. Domenica cieli irregolarmente nuvolosi nelle ore mattutine e poi anche nel pomeriggio ma senza fenomeni; in serata il tempo si manterrà stabile con nubi diffuse. Temperature comprese tra +23°C e +34°C.Lazio:per ilSabato giornata caratterizzata dal bel tempo con ampi spazi di sereno su tutto il Lazio, nubi in transito sul viterbese; in serata i cieli saranno sereni o poco nuvolosi su tutta ...

... sabato e domenica bollino arancione (che sta a indicare il rischio caldo per la salute della popolazione più suscettibile) a Bologna, Firenze, Frosinone, Rieti e. Per la giornata di domenica si ......Versole code per curiosi sono arrivate a 8 km. Notevoli i disagi per gli automobilisti incolonnati sotto un sole implacabile, in un'altra giornata particolarmente calda dal punto di vista