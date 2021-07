Mercedes-Benz EQS - Al volante dellelettrica tutto lusso ed efficienza (Di sabato 24 luglio 2021) La domanda, per la Mercedes-Benz EQS, è solo una: è una vera Sonderklasse? La risposta, meno scontata di quanto si pensi, è sì. Dopo averla guidata, ho capito come l'ammiraglia a elettroni abbia tutte le carte in regola per proseguire la tradizione delle "Classi Speciali" di Stoccarda, portando al debutto tecnologie in anteprima assoluta, dall'Hyperscreen alla piattaforma modulare Eva, nuova base delle future elettriche della Stella. Dalla sua meccanica, infatti, deriveranno due Suv e la nuova EQE, in arrivo nei prossimi anni. La EQS, invece, debutterà sul mercato dopo l'estate in due versioni: la 450+ a due ruote motrici e la 580 4Matic con doppio motore ... Leggi su quattroruote (Di sabato 24 luglio 2021) La domanda, per laEQS, è solo una: è una vera Sonderklasse? La risposta, meno scontata di quanto si pensi, è sì. Dopo averla guidata, ho capito come l'ammiraglia a elettroni abbia tutte le carte in regola per proseguire la tradizione delle "Classi Speciali" di Stoccarda, portando al debutto tecnologie in anteprima assoluta, dall'Hyperscreen alla piattaforma modulare Eva, nuova base delle future elettriche della Stella. Dalla sua meccanica, infatti, deriveranno due Suv e la nuova EQE, in arrivo nei prossimi anni. La EQS, invece, debutterà sul mercato dopo l'estate in due versioni: la 450+ a due ruote motrici e la 580 4Matic con doppio motore ...

