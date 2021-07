Mercedes-Benz Citan - Si avvicina il debutto della seconda generazione (Di venerdì 23 luglio 2021) La Mercedes-Benz ha annunciato per il 25 agosto la presentazione online della nuova Citan. Nell'occasione, è stato diffuso un teaser che svela alcuni particolari del frontale della fiancata della nuova generazione, senza però mostrare il veicolo completo. Stando all'immagine, il taglio dei gruppi ottici e il logo nella mascherina sono elementi classici del marchio, ma in questo caso i progettisti hanno dovuto rispettare un vincolo tecnico importante: come per il modello uscente, infatti, la Citan è prodotta sfruttando una joint-venture con la Renault, ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 23 luglio 2021) Laha annunciato per il 25 agosto la presentazione onlinenuova. Nell'occasione, è stato diffuso un teaser che svela alcuni particolari del frontalefiancatanuova, senza però mostrare il veicolo completo. Stando all'immagine, il taglio dei gruppi ottici e il logo nella mascherina sono elementi classici del marchio, ma in questo caso i progettisti hanno dovuto rispettare un vincolo tecnico importante: come per il modello uscente, infatti, laè prodotta sfruttando una joint-venture con la Renault, ...

