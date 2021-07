Mercato Juventus, nuovo nome in mediana: occhi sull’ex Milan (Di venerdì 23 luglio 2021) Mercato Juventus – I bianconeri valutano le alternative in mediana da regalare ad Allegri, qualora, appunto, non si riuscissero a chiudere gli obiettivi principali, uno su tutti, Locatelli. Proprio alla vigilia della prima amichevole dei bianconeri, la Vecchia Signora ha necessità di rinforzarsi nel settore reputato più problematico, il centrocampo. Locatelli rimane ancora la priorità ma dalla Serie A potrebbero arrivare valide alternative. Mercato Juventus, nel mirino Bakayoko Si parla infatti di un possibile inserimento nell’operazione che porterebbe Bakayoko alla Juventus. L’ex ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 23 luglio 2021)– I bianconeri valutano le alternative inda regalare ad Allegri, qualora, appunto, non si riuscissero a chiudere gli obiettivi principali, uno su tutti, Locatelli. Proprio alla vigilia della prima amichevole dei bianconeri, la Vecchia Signora ha necessità di rinforzarsi nel settore reputato più problematico, il centrocampo. Locatelli rimane ancora la priorità ma dalla Serie A potrebbero arrivare valide alternative., nel mirino Bakayoko Si parla infatti di un possibile inserimento nell’operazione che porterebbe Bakayoko alla. L’ex ...

Advertising

MarcelloChirico : la #Juventus ha proposto scambi #Bernardeschi ?? #Damsgaard a @sampdoria #Bernardeschi (+ #Frabotta )??#Gosens ad… - forumJuventus : GdS: 'Dybala non si muove, il legame di Paulo con la Juventus è tornato saldo e futuribile e la Joya non è più sul… - Andrea_Di_Lella : La situazione #Chiesa tra #Fiorentina e Juventus è la stessa di #Romero tra #Atalanta e #Juve? NO, perché la… - Rodolfo22455857 : @frankleggiero @MaxSentenza @luliluisdemiral @GiudaRossi @mikelelomb @ferny77528037 @FabrizioJuve10 @DVercio… - calciomercatoit : ??Indizio di mercato? #Ronaldo posa con la nuova maglia away della #Juventus Da 1 a 10: che voto date alla nuova d… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Mercato Juventus: Cristiano Ronaldo, ribaltone in arrivo L'addio del Nazionale francese al Psg potrebbe causare grandi ripercussioni sulla sessione di mercato della Juventus : in caso di cessione di Mbappé, il direttore sportivo dei parigini Leonardo ...

Calciomercato Torino: accelerata per Pjaca. Le ultimissime Il Torino fa sul serio per Marko Pjaca: i granata accelerano e vogliono chiudere per il croato. Le ultime notizie La Juventus pensa a Manuel Locatelli per quanto riguarda il mercato in entrata ma valuta anche le uscite, ponderando le offerte che arrivano alla Continassa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il ...

L'IMBOSCATA - Acquisti, cessioni e rinnovi: mercato Juve in stand by. La telenovela Locatelli e la... Tutto Juve Mercato Juventus, nuovo nome in mediana: occhi sull’ex Milan MERCATO JUVENTUS - I bianconeri valutano le alternative in mediana da regalare ad Allegri, qualora, appunto, non si riuscissero a chiudere ...

Calciomercato Juventus/ Si attendono offerte per il turco Demiral, ecco il prezzo Calciomercato Juventus, il presidente del Barcellona Laporta ha parlato del futuro di Antoine Griezmann. Le parole dell'agente Riso.

L'addio del Nazionale francese al Psg potrebbe causare grandi ripercussioni sulla sessione didella: in caso di cessione di Mbappé, il direttore sportivo dei parigini Leonardo ...Il Torino fa sul serio per Marko Pjaca: i granata accelerano e vogliono chiudere per il croato. Le ultime notizie Lapensa a Manuel Locatelli per quanto riguarda ilin entrata ma valuta anche le uscite, ponderando le offerte che arrivano alla Continassa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il ...MERCATO JUVENTUS - I bianconeri valutano le alternative in mediana da regalare ad Allegri, qualora, appunto, non si riuscissero a chiudere ...Calciomercato Juventus, il presidente del Barcellona Laporta ha parlato del futuro di Antoine Griezmann. Le parole dell'agente Riso.