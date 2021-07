Mercato: ecco il nome del terzino sinistro che piace al Napoli (Di venerdì 23 luglio 2021) Secondo l'esperto di calcioMercato di Sky Gianluca Di Marzio, il nuovo obiettivo del Napoli si chiama Mathias Olivera, terzino sinistro uruguagliano in forza al Getafe. Il Napoli, dunque, cerca un nuovo terzino sinistro per la prossima stagione dopo l'addio di Hysaj. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 23 luglio 2021) Secondo l'esperto di calciodi Sky Gianluca Di Marzio, il nuovo obiettivo delsi chiama Mathias Olivera,uruguagliano in forza al Getafe. Il, dunque, cerca un nuovoper la prossima stagione dopo l'addio di Hysaj.

