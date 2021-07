Meloni: “Da Draghi parole di terrore, Green pass mantra da imporre” (Di venerdì 23 luglio 2021) “La cosa più inquietante della conferenza stampa di Draghi, sono le parole di terrore che ha scelto nel rivolgersi agli italiani. I numeri sembrano non contare più: nonostante i dati delle terapie intensive siano ampiamente sotto controllo, il Green pass è diventato il nuovo ‘mantra’ da imporre. Il resto non conta”. Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fdi. “A questo punto, vorrei avanzare delle domande alla nuova scienza di Governo: i Paesi europei che sconsigliano il vaccino a bambini e adolescenti, stanno quindi invitando la popolazione a morire? ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 luglio 2021) “La cosa più inquietante della conferenza stampa di, sono lediche ha scelto nel rivolgersi agli italiani. I numeri sembrano non contare più: nonostante i dati delle terapie intensive siano ampiamente sotto controllo, ilè diventato il nuovo ‘’ da. Il resto non conta”. Lo afferma Giorgia, presidente di Fdi. “A questo punto, vorrei avanzare delle domande alla nuova scienza di Governo: i Paesi europei che sconsigliano il vaccino a bambini e adolescenti, stanno quindi invitando la popolazione a morire? ...

Corriere : Meloni: «Da Draghi inquietanti parole di terrore, cittadini costretti subdolamente al vaccino» - ilfoglio_it : Draghi schiaffeggia Salvini e Meloni demolendo i loro occhiolini ai No vax. Così l’agenda nazionalista sui vaccini… - roberto_mureddu : Perfettamente d’accordo con Draghi, anzi io avrei imposto l’obbligatorietà del vaccino per tutti. Del resto c’è chi… - lucabattanta : RT @andfranchini: Meloni contro Draghi: 'Cittadini costretti subdolamente a vaccinarsi' Per la presidente di Fratelli d'Italia 'dal premier… - i1ygq : RT @EmilianaCarifi: Stato di emergenza prorogato fino al 31 dicembre. Meloni ha già detto a Draghi che è un criminale? E Cassese, è ancora… -