Meghan e Harry, nel libro il trauma della morte di Diana: il palazzo trema (Di venerdì 23 luglio 2021) È stato definito come il libro più esplosivo del decennio. Dopo l'addio alla Famiglia Reale, Harry ha deciso di stilare le sue memorie, nelle quali ha voluto raccontare la sua vita ma anche tutti i dettagli che hanno riguardato la tragica morte di sua madre Diana. Il Duca di Sussex si soffermerà anche su quello che ha rappresentato, per lui bambino, la perdita della mamma in una maniera così drammatica. Secondo il Sun – e secondo fonti ben informate – il volume si concentrerà particolarmente su quest'evento tragico: "Mi è stato detto da una fonte ben informata che il libro di memorie di ...

