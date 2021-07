Medico di base anche per i senza fissa dimora, il sostegno del Pd alla nuova legge regionale (Di venerdì 23 luglio 2021) Nella giornata di giovedì l'Assemblea Legislativa dell'Emilia - Romagna ha approvato all'unanimità un progetto di legge che consentirà alle persone senza dimora prive di residenza di iscriversi alle ... Leggi su cesenatoday (Di venerdì 23 luglio 2021) Nella giornata di giovedì l'Assemblea Legislativa dell'Emilia - Romagna ha approvato all'unanimità un progetto diche consentirà alle personeprive di residenza di iscriversi alle ...

Advertising

ivic49824555 : RT @benq_antonio: 'A proposito di sorci '.. Mai visto in vita mia un medico che deride altre persone sulla base di scelte personali. È com… - MataMimmo : RT @ellyesse: In Emilia-Romagna anche le persone senza dimora hanno diritto al medico di base. L’Assemblea regionale ha approvato all’unan… - brasco1978 : RT @benq_antonio: 'A proposito di sorci '.. Mai visto in vita mia un medico che deride altre persone sulla base di scelte personali. È com… - sexman71 : @Stellamary71 Devi chiedere al tuo medico di base perché varia da regione a regione - francoliver2 : RT @benq_antonio: 'A proposito di sorci '.. Mai visto in vita mia un medico che deride altre persone sulla base di scelte personali. È com… -