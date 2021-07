Mediaset | cambia tutto | in arrivo un palinsesto tutto estivo

Leggi su chenews

(Di venerdì 23 luglio 2021) Laè sempre ricca di sorprese e di tantissime novità per i suoi tantissimi seguaci e anche durante la bella stagione non si smentisce: ecco le novità Piersilvio Berlusconi, Fonte foto: GettyImagesIlè sempre ricco di tante sorprese ed anche questa volta, per il periodo della bella stagione non delude i tantissimi telespettatori: ecco le novità a partire dalla prossima settimana. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, già qualche tempo fa, Pier Silvio Berlusconi aveva comunicato che da settembre ilsarebbe drasticamenteto partendo da ...