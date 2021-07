Matteo Salvini si è vaccinato contro il Covid. Su Instagram spunta la foto con il Qr Code (Di venerdì 23 luglio 2021) Anche Matteo Salvini sembrerebbe aver ricevuto il vaccino contro il Coronavirus. Secondo fonti vicine al Carroccio riportate dall’agenzia Agi l’ex ministro si sarebbe sottoposto alla prima inoculazione questa mattina, presso la Fabbrica del Vapore, hub vaccinale dell’ospedale Fatebenefratelli-Sacco di Milano. In un post pubblicato sul suo account Instagram lo stesso Salvini appare in un bar mentre beve un caffè con quello che sembrerebbe il Qr Code generato come da prassi dopo la prima dose. Salvini aveva rinviato il primo appuntamento con la vaccinazione fissato il 28 ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 luglio 2021) Anchesembrerebbe aver ricevuto il vaccinoil Coronavirus. Secondo fonti vicine al Carroccio riportate dall’agenzia Agi l’ex ministro si sarebbe sottoposto alla prima inoculazione questa mattina, presso la Fabbrica del Vapore, hub vaccinale dell’ospedale Fatebenefratelli-Sacco di Milano. In un post pubblicato sul suo accountlo stessoappare in un bar mentre beve un caffè con quello che sembrerebbe il Qrgenerato come da prassi dopo la prima dose.aveva rinviato il primo appuntamento con la vaccinazione fissato il 28 ...

Advertising

fanpage : Matteo Salvini contestato a Napoli. - TgLa7 : Il leader della Lega Matteo #Salvini si è #vaccinato stamane a Milano - ZZiliani : Per fortuna che Jeffrey Dahmer, il 'mostro di Milwaukee' che uccise e mangiò diciotto persone, non era leghista. Se… - Gazzettino : Matteo Salvini si è vaccinato a Milano: il 'mistero' del Qr Code - NRinascimentale : RT @Michele_Arnese: 'Comunità scientifiche e governi, come quelli di Germania e Gran Bretagna, che invitano alla prudenza sui vaccini per i… -