Matteo Salvini e la foto con un QR code che somiglia molto al Green Pass. I commenti: “È il menù del bar?” “Foto studiata” (Di venerdì 23 luglio 2021) “A me interessa non rovinare la vita di milioni di italiani che ancora non sono coperti dal vaccino. Molti non possono farlo, per motivi di salute. Complicare la vita a queste persone con l’obbligo del Green Pass? Non scherziamo. Non possiamo fermare a metà luglio una stagione turistica che sta faticosamente ripartendo. Soprattutto in un momento in cui, anche se risalgono i contagi, le terapie intensive restano quasi vuote”, parole di Matteo Salvini dette ad Agorà su RaiTre. Che il leader della Lega si sarebbe vaccinato lo aveva detto lui stesso dopo un comizio a Napoli a sostegno del candidato sindaco Maresca. Ma che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) “A me interessa non rovinare la vita di milioni di italiani che ancora non sono coperti dal vaccino. Molti non possono farlo, per motivi di salute. Complicare la vita a queste persone con l’obbligo del? Non scherziamo. Non possiamo fermare a metà luglio una stagione turistica che sta faticosamente ripartendo. Soprattutto in un momento in cui, anche se risalgono i contagi, le terapie intensive restano quasi vuote”, parole didette ad Agorà su RaiTre. Che il leader della Lega si sarebbe vaccinato lo aveva detto lui stesso dopo un comizio a Napoli a sostegno del candidato sindaco Maresca. Ma che ...

