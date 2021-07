Matteo Salvini, dopo il richiamo di Draghi anche il leader della Lega si è vaccinato contro il Covid: la prima dose a Milano (Di venerdì 23 luglio 2021) Il leader della Lega Matteo Salvini si è vaccinato stamane a Milano. Un indizio era comparso in una foto sui social scattata, a quanto si apprende, subito dopo la somministrazione del vaccino contro il Covid: nell’immagine compare il QR code stampato sul certificato di vaccinazione. Il leader leghista, come spiegato nei giorni scorsi, aveva una prenotazione precedente per il vaccino fissata per il 28 giugno che aveva dovuto rinviare. Solo ieri c’è stato un botta e risposta a distanza sul tema dei vaccini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Ilsi èstamane a. Un indizio era comparso in una foto sui social scattata, a quanto si apprende, subitola somministrazione del vaccinoil: nell’immagine compare il QR code stampato sul certificato di vaccinazione. Illeghista, come spiegato nei giorni scorsi, aveva una prenotazione precedente per il vaccino fissata per il 28 giugno che aveva dovuto rinviare. Solo ieri c’è stato un botta e risposta a distanza sul tema dei vaccini ...

