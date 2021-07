Mattarella promulga il sostegni bis ma dice stop alle norme fuori tema | il testo della lettera al governo e al parlamento

(Di venerdì 23 luglio 2021) Il capo dello Stato Sergioha firmato la legge cosiddetta "bis" aggiungendo però unadi accompagnamento allazione indirizzata alche in sostanza ...

... nonché nelle stesse sedi parlamentari, oltre che in dottrina, e che hanno ormai assunto dimensioni e prodotto effetti difficilmente sostenibili", ammonisce, precisando che "per quanto ...Il capo dello Stato Sergioha firmato la legge cosiddetta "sostegni bis" aggiungendo però una lettera di accompagnamento alla promulgazione indirizzata al Parlamento che in sostanza contesta l'eccessivo uso di ...ROMA - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato legge di conversione del decreto legge Sostegni (25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID ...Il capo dello Stato dopo aver promulgato la legge ha inviato una lettera ai presidenti di Camera e Senato e al premier Mario Draghi ...