Masantonio, ultima puntata: trama (Di venerdì 23 luglio 2021) Il 23 luglio 2021, alle 21:20 su Canale 5, va in onda la quinta ed ultima puntata di Masantonio-Sezione scomparsi, la fiction ambientata a Genova e con protagonista Alessandro Preziosi nei panni di Elio Masantonio, nominato a capo di una piccola unità incaricata di indagare sulle persone scomparse. Masantonio ha un “dono”: forte della sua esperienza stessa di scomparso, riesce ad entrare nelle menti delle persone che deve cercare, “parlando” con loro e riuscendo a scovare importanti indizi per la risoluzione dei casi. Il cast della serie tv include anche Davide Iacopoini (Sandro Riva), Bebo Storti (Attilio ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 23 luglio 2021) Il 23 luglio 2021, alle 21:20 su Canale 5, va in onda la quinta eddi-Sezione scomparsi, la fiction ambientata a Genova e con protagonista Alessandro Preziosi nei panni di Elio, nominato a capo di una piccola unità incaricata di indagare sulle persone scomparse.ha un “dono”: forte della sua esperienza stessa di scomparso, riesce ad entrare nelle menti delle persone che deve cercare, “parlando” con loro e riuscendo a scovare importanti indizi per la risoluzione dei casi. Il cast della serie tv include anche Davide Iacopoini (Sandro Riva), Bebo Storti (Attilio ...

Advertising

statodelsud : Masantonio-Sezione scomparsi: le anticipazioni dell’ultima puntata - Pino__Merola : Masantonio-Sezione scomparsi: le anticipazioni dell’ultima puntata - Andrea90724522 : RT @fictionmediaset: Tina nasconde molti segreti… e non è l’unica. Per Masantonio questa volta il puzzle, pieno di colpi di scena, sarà da… - Andrea90724522 : RT @fictionmediaset: Scavare nel proprio passato per ritrovare gli scomparsi. #Masantonio torna stasera su #Canale5 con l'ultima imperdib… - Andrea90724522 : RT @fictionmediaset: Che fine ha fatto Amedeo? La sua scomparsa porta #Masantonio a rivivere alcuni momenti legati alla sua adolescenza qua… -