MARVEL’S AVENGERS GRATIS per un periodo limitato (Di venerdì 23 luglio 2021) SQUARE ENIX ha annunciato che MARVEL’S AVENGERS sarà giocabile gratuitamente su PlayStation, PC (tramite Steam) e Stadia dal 29 luglio al 1° agosto per festeggiare l’inizio della stagione estiva di gioco e la pubblicazione permanente dell’opzione di più copie dello stesso eroe. La popolare opzione di più copie dello stesso eroe ha fato il suo debutto con l’evento Anomalia tachionica di aprile e permette ai giocatori di formare squadre online con più di una copia dello stesso supereroe nelle missioni multigiocatore, facilitando e velocizzando il processo di matchmaking. Una simile opportunità di accesso gratuito sarà disponibile anche sulle console Xbox ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 23 luglio 2021) SQUARE ENIX ha annunciato chesarà giocabile gratuitamente su PlayStation, PC (tramite Steam) e Stadia dal 29 luglio al 1° agosto per festeggiare l’inizio della stagione estiva di gioco e la pubblicazione permanente dell’opzione di più copie dello stesso eroe. La popolare opzione di più copie dello stesso eroe ha fato il suo debutto con l’evento Anomalia tachionica di aprile e permette ai giocatori di formare squadre online con più di una copia dello stesso supereroe nelle missioni multigiocatore, facilitando e velocizzando il processo di matchmaking. Una simile opportunità di accesso gratuito sarà disponibile anche sulle console Xbox ...

