Martino Midali crea la collana tricolore per i Giochi Olimpici di Tokyo

(Di venerdì 23 luglio 2021) Aidilo stile ed il savoir faire degli atleti italiani siamo certi conquisteranno il pubblico. Dopo Giorgio Armani, che veste gli atleti anche per la cerimonia di apertura ufficiale deidella XXXII Olimpiade, un altro designer italiano sarà interprete e portavoce del Made in Italy nel mondo.hato infatti una particolareper idi. Proprio oggi, venerdì 23 luglio, prendono il via i ...

Per celebrare l'Italia alle prossime Olimpiadi di Tokyo, il designerha realizzato una speciale collana tricolore in edizione limitata. Cuore del gioiello è il jersey, tessuto feticcio del designer, che si ripete e si intreccia fino a creare dei nodi che ...prosegue nel suo piano di investimento retail sul mercato italiano e apre due nuovi punti vendita a Roma. Il marchio è già presente da decenni nella Capitale con store in alcune delle ...Martino Midali celebra lo sport italiano con una collana in jersey. La creazione, in onore delle Olimpiadi di Tokyo, è realizzata in jersey, tessuto feticcio ...Martino Midali ha inaugurato il nuovo store in zona Eur, a Roma, e lo shop in shop al quarto piano di Rinascente piazza Fiume, nella capitale. Le aperture s ...