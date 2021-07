Martina Colombari e Billy Costacurta | lutto improvviso per l’ex calciatore

(Di venerdì 23 luglio 2021)per: la madre, Margherita Beccegato si è spenta all’età di 87 anni in seguito a un incidente stradale fatale. Stando a quanto riportato dall’Ansa, la tragedia si è consumata nel comune di Cavaria Con Premezzo, in provincia di Varese. Da una prima ricostruzione la donna avrebbe perso il controllo della sua auto, forse a causa di un malore, e si sarebbe scontrata contro una recinzione: l’impatto, violentissimo, ha provocato la morte sul colpo della donna. Immediati i soccorsi appena lanciato l’allarme: sul posto sono arrivati un’ambulanza e un’automedica, oltre alle pattuglie di carabinieri ...

e Billy Costacurta hanno avuto un terribile lutto in famiglia: è improvvisamente morta Margherita Beccegato, la mamma dell'ex calciatore. Sembra che l'ottantasettenne abbia avuto un ...Lutto per Billy Costacurta: la madre muore in un incidente stradale La notizia della morte della madre di Alessandro "Billy" Costacurta , ex calciatore e marito di, è stata ...(Tutto Napoli) Un lutto che coinvolge l'intera famiglia di Costacurta, anche la moglie Martina Colombari. Potrebbe essere stato un malore a far perdere il controllo dell'auto. (ilmattino.it) La donna ...Tragedia per l'ex difensore del Milan e della Nazionale italiana Alessandro Costacurta colpito da un grave lutto. Questa mattina è infatti morta la madre Margherita Beccegato, 87enne, che ha perso la ...