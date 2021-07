Marinella Soldi, la presidentessa Rai riuscirà nel miracolo di riformarla? (Di venerdì 23 luglio 2021) Le tante sfide che deve affrontare la nuova presidente della Rai Corriere della sera, pagina 55, di Aldo Grasso. Marinella Soldi è la nuova presidente della Rai. E questa è una buonissima notizia. Lasciamo perdere i confronti con i «past president», lasciamo perdere le aspirazioni presidenziali per via dinastica e concentriamoci su questa nomina. La presidente vanta nel settore un curriculum di tutto rispetto. Laurea in Economia presso la London School of Economics e un Master in Business Administration (Mba), presso Insead, è stata Ceo di Discovery Network Southern Europe (per i Paesi Italia, Spagna, Portogallo e Francia) per 10 anni fino ad ottobre ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 23 luglio 2021) Le tante sfide che deve affrontare la nuova presidente della Rai Corriere della sera, pagina 55, di Aldo Grasso.è la nuova presidente della Rai. E questa è una buonissima notizia. Lasciamo perdere i confronti con i «past president», lasciamo perdere le aspirazioni presidenziali per via dinastica e concentriamoci su questa nomina. La presidente vanta nel settore un curriculum di tutto rispetto. Laurea in Economia presso la London School of Economics e un Master in Business Administration (Mba), presso Insead, è stata Ceo di Discovery Network Southern Europe (per i Paesi Italia, Spagna, Portogallo e Francia) per 10 anni fino ad ottobre ...

