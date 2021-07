Marche | il 10% del personale scolastico non è vaccinato Pressing dopo l' allarme di Figliuolo

(Di venerdì 23 luglio 2021) ANCONA - Spingere sulle vaccinazioni per un rientro a scuola in sicurezza, con l'opzione della profilassi obbligatoria che resta sul tavolo. Per ribadire la priorità del tema ed arrivare a settembre ...

...materie prime strategiche acquistate responsabilmente è cresciuto del +19% e vede coinvolte.000 ... Il 90% del grano duro, ingrediente chiave di tutte ledi pasta del Gruppo, viene acquistato ......22/07/2021 - Sono 26 mila i lavoratori e le lavoratrici domestiche nellenel 2020, con un aumento di oltre 2 mila unità rispetto all'anno precedente (+8,5%). Si tratta di 16 mila badanti e...In provincia 93 nuovi casi da lunedì: 28 soltanto a Civitanova, poi Macerata e Tolentino. La tendenza nei nostri Comuni. Ieri altri 99 positivi in regione, 18 nel Maceratese. Il tasso di positività ba ...ANCONA - Spingere sulle vaccinazioni per un rientro a scuola in sicurezza, con l’opzione della profilassi obbligatoria che resta sul tavolo. Per ribadire la priorità del tema ed ...