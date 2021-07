Marca | Benzema verso il rinnovo con il Real Madrid

(Di venerdì 23 luglio 2021) Dalla Spagna sono sicuri: il futuro di Karimsarà al. L’attaccante francese, che giovedì è tornato ad allenarsi con la squadra di Ancelotti, ha deciso di prolungare il suo contratto con i madrileni. Secondo quanto riportato da, già lo scorso aprile è stato raggiunto un accordo con i vertici della Casa Blanca., che ha il contratto in scadenza nel 2022, dovrebbe rinnovare fino al 2023. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta per primo Secondo, il Real Madrid avrebbe pronta l'offerta per il rinnovo di Karim. L'attaccante francese indossa la camiseta blanca ormai da 12 anni ed è diventato una vera e propria bandiera del club. ......mancina e crossa un pallone preciso in area di rigore dove Seferovic anticipa Langlet (che... Passano, infatti, solo due minuti dal rigore e la Francia pareggia conben imbeccato dalla ...